Der Beitrag Bayer erringt Erfolg im Glyphosat-Verfahren - Aktie steigt erschien zuerst auf Aktien-Blog. Die Bayer-Aktie gehörte an diesem Freitag mit einem Zuwachs von bis zu 3,8 Prozent gegenüber dem Vortag deutlich zu den Gewinnern an der Börse. Nach ersten Korrekturen stand sie am Mittag mit 63,04 Euro je Wertschein stattliche 2,24 Euro über dem Schlusswert vom Donnerstag von 60,80 Euro. Zwischenzeitlich erreichte das Papier des Pharmakonzerns sogar ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...