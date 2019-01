Bei Siemens Healthineers gab es eine interessante Meldung. Demnach hat das Unternehmen das jüngste Aktienrückkauf-Programm am 2. Januar 2019 abgeschlossen. An dem Tag wurden den Angaben zufolge noch 33.035 eigene Aktien zurückgekauft. Das jüngste Aktienrückkauf-Programm begann mit Bekanntmachung am 23. November 2018 und hätte eigentlich noch bis zum 25. Januar 2019 laufen können. Es wurde nun aber laut der Meldung bereits am 2. Januar beendet. Wie sieht es denn im Hinblick auf die gesamten erfolgten ... (Peter Niedermeyer)

