Die auch im deutschen Sprachraum übliche Bezeichnung ist eine Zusammenziehung der englischen Begriffe "Yield" für "Ertrag" oder "Gewinn" sowie der Abkürzung "Co" für "Company", also "Unternehmen". YieldCos sind üblicherweise Beteiligungen im Bereich der "Erneuerbaren Energien", also gewissermaßen das regenerative Gegenstück zur konventionellen MLP. YieldCos tragen aber keine Entwicklungsrisiken, da sie ausschließlich bereits produzierende Anlagen mit oftmals langlaufenden Lieferverträgen zu festgelegten ... (Luis Pazos)

Den vollständigen Artikel lesen ...