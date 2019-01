Das börsenotierte Biotech-Unternehmen Evotec AG ist wieder unterwegs zu Investoren. Mitglieder des Vorstands werden auf bzw. an den folgenden Investorenkonferenzen präsentieren sowie teilnehmen: 37th J.P. Morgan Healthcare Conference, San Francisco, USA - Datum: Donnerstag, 10. Januar 2019, Präsentation: 10. Januar 2019, 17.00 Uhr (deutsche Zeit) - Veranstaltungsort: San Francisco, USA - Teilnehmer: Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer ODDO BHF Forum 2019, Lyon, Frankreich} Datum: Donnerstag, 10. Januar 2019, bis Freitag, 11. Januar 2019 - Veranstaltungsort: Lyon, Frankreich - Teilnehmer: Enno Spillner, Chief Financial Officer 18th German Corporate Conference 2019, ausgerichtet von UniCredit and Kepler Cheuvreux, Frankfurt, Deutschland - Datum: ...

