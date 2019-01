Der Fed-Chef lässt sich von Trump nicht beeinflussen. Die US-Börsen reagierten positiv auf die Ankündigung, bei Zinserhöhungen nichts zu überstürzen.

US-Notenbankchef Jerome Powell hat Flexibilität bei der Zinspolitik signalisiert und damit an den Finanzmärkten Sorgen vor einem zu straffen Kurs gedämpft. Die Zentralbank sei geldpolitisch nicht auf einen Weg festgelegt, sagte der oberste US-Währungshüter am Freitag in Atlanta und fügte hinzu: "Wir werden geduldig sein und sehen, wie sich die Wirtschaft entwickelt."

Die Notenbank sei stets darauf vorbereitet, ihre geldpolitische Haltung bei Bedarf auch "erheblich" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...