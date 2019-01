In Europa tauchen immer wieder gesundheitsgefährdende Speisen auf. Eine Reihe von Unternehmen geht jetzt mit Hightech gegen Panscher und Fälscher, Verunreinigungen und Keime vor.

Polizisten und Ermittler von Europol in neongelben Warnwesten stürmen eine Lagerhalle in der katalanischen Kleinstadt Girona. Auf Dutzenden Holzpaletten finden sie eine in Alufolie eingeschweißte, mehlartige Substanz - Milchpulver für Babynahrung, das eine aus Polen stammende Bande gleich tonnenweise verarbeitet und in Kartons verpackt hat, auf denen Markennamen prangen. Die geltenden Hygienestandards haben sie dabei selbstverständlich missachtet. Die Polizisten verhaften fünf Arbeiter.

Verunreinigtes Milchpulver, gepanschtes Olivenöl, mit Chlorophyll gefärbter Salat und mit Kuhmilch verlängerter, gern auch mit Säure und giftigem Rauch behandelter Mozzarella - allein zwischen Dezember 2017 und März 2018 beschlagnahmten Euro- und Interpol während ihrer Operation Opson weltweit 3600 Tonnen gefälschte Speisen und 9,7 Millionen Liter Getränke. Es geht um Waren im Wert von Hunderten Millionen Euro. Waren, die die Gesundheit argloser Konsumenten gefährdet, ihren Tod hätten verursachen können.

Inzwischen kämpfen nicht nur Strafermittler, sondern auch Technologiefirmen gegen die Lebensmittelfälscher. Sie nutzen etwa auf Erbgut basierende Codes, um die Lieferwege der Zutaten zweifelsfrei zu verfolgen, die in Fertiggerichten und Kochtöpfen landen. So lasse sich bei einer in der Schweiz produzierten Lasagne anhand von DNA-Proben zweifelsfrei feststellen, von welcher Kuh das Gehackte auf dem Teig stammt, sagt Thomas Struckmeyer, der das Europageschäft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...