Der Einzelhändler Overstock zahlt seine Gewerbesteuern im US-Bundesstaat Ohio erstmals in Bitcoin.

TOP-Meldung Erstes großes US-Unternehmen zahlt Steuern in Bitcoin Das Unternehmen Overstock.com hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass es einen Teil seiner Unternehmenssteuern an den Staat Ohio mit Bitcoin zahlen wird. Overstock wird die staatliche Website Ohiocrypto.com nutzen, um in diesem Jahr die Gewerbesteuer des Unternehmens zu zahlen. Im November hat der US-Bundesstaat Ohio ein Zahlungsportal gestartet, das es Unternehmen ermöglicht, ihre Steuern über den Zahlungsdienst Bitpay mit Bitcoin oder Bitcoin Cash zu zahlen. Am 3. Januar meldete Overstock, dass es das erste große US-Unternehmen ist, das einen Teil seiner Unternehmenssteuern in Ohio mit Kryptowährungen zahlt. Patrick Byrne, CEO und Gründer von Overstock, sagte, dass ...

