Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Alibaba, die im Segment "Internet Einzelhandel" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 04.01.2019, 04:52 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 114,76 USD.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,93 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Alibaba damit 44,2 Prozent unter dem Durchschnitt (16,27 Prozent). Die mittlere jährliche ... (Jens Becker)

Den vollständigen Artikel lesen ...