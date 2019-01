Für die Telekommunikationsunternehmen könnte 2019 im Zeichen von 5G stehen - der fünften Generation im Bereich Mobilfunk. In dem Kontext fällt gelegentlich auch die Abkürzung NGMN, was für "Next Generation Mobile Networks" steht. Wie ist denn dazu der Stand der Dinge bei der Deutschen Telekom? Diese teilte dazu mit, dass sie "bereits heute über alle Bausteine für 5G" verfügt. Man betreibe bereits einen "5G-Test-Cluster", und zwar in Berlin. Dadurch erhält das Unternehmen laut eigenen Angaben ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...