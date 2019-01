Deutsche zahlen immer noch gerne mit Bargeld. Smartphone-Bezahldienste könnten dies langsam ändern. In 2017 wurden erstmals weniger als 50 Prozent, nämlich 48 Prozent der Rechnungen bar gezahlt. Bezahlung per Karte, meist Girocard, nimmt immer mehr zu. Dennoch bleibt Bargeld beliebt in den Euroländern, daher planen die Euroländer in 2019 Euromünzen im Wert von 2,1 Milliarden Euro in Umlauf bringen. ...

