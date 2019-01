Der neue Präsident Jair Bolsonaro will die chinesische Expansion nach Brasilien beenden. Doch Hoffnungen deutscher Firmen sind verfrüht. Denn China kontrolliert bereits alle Schlüsselbranchen.

Es klingt wie eine Kapitulation und eine Kampfansage: "China investiert nicht in Brasilien", sagt Jair Bolsonaro, "China kauft Brasilien." Deshalb werde seine Regierung die "Invasion aus Fernost" stoppen. Doch die markigen Worte des neuen brasilianischen Präsidenten und Rechtsaußen-Politikers überdecken nur die eigene Machtlosigkeit. China ist bereits tief in Brasiliens Wirtschaft verwurzelt - so tief, dass selbst ein Präsident daran so gut wie nichts mehr ändern kann.

Mehr als 50 Milliarden Dollar hat China in dem südamerikanischen Staat bereits investiert. Damit ist die neuntgrößte Volkswirtschaft der Erde nach Schätzungen von Experten für China fast genauso wichtig wie der gesamte afrikanische Kontinent.

Dass China klotzt und nicht kleckert, zeigt sich vor allem im Bereich der Infrastruktur. Der chinesische Staatskonzern State Grid ist inzwischen der größte integrierte Stromanbieter Brasiliens, der ebenfalls staatliche Energieversorger China Three Gorges der führende private Stromproduzent im Land. Chinas National Petroleum Corporation besitzt 30 Prozent der brasilianischen Tankstellen von Total sowie Öllizenzen ...

