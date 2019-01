Eli Lilly hat für die ersten 9 Monate überzeugende Ergebnisse präsentiert. Der Umsatz stieg um 8,4% und der Gewinn um 45%. In allen Regionen ist der Konzern gewachsen, in den USA sogar um 11% und in Europa um 10%. Im Pharmageschäft hat Eli Lilly von der starken Nachfrage nach neuen Medikamenten wie Trulicity gegen Diabetes (Umsatz: 2,27 Mrd $) und dem Insulin Basaglar (Umsatz: 569 Mio $) profitiert. Die 8 seit 2014 neu auf den Markt gebrachten Medikamente stehen bereits für gut ein Drittel des ... (Volker Gelfarth)

