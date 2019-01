Teva hat in den ersten 9 Monaten nicht so schlecht abgeschnitten wie befürchtet. Der Umsatz ging zwar um 15,8% zurück, unter dem Strich gelang aber die Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Positiv überrascht hat zudem die zum zweiten Mal angehobene Jahresprognose. Verantwortlich für den Umsatzrückgang waren der Verkauf des Geschäfts mit Medikamenten gegen Frauenkrankheiten sowie der anhaltende Preisverfall auf dem US-Generika-Markt. Entsprechend schrumpfte der Umsatz in der Generika-Sparte um 12,3% ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...