Das Expansionsprogramm Next Level zahlt sich allmählich aus. In den ersten 9 Monaten steigerte Biotest den Umsatz um 10,1% und schrieb einen Gewinn von 190 Mio €. Geholfen hat der Verkauf der US-Plasma-Sammelgesellschaften für 286 Mio $. Aber auch in den fortgeführten Geschäftsbereichen hat der Konzern Fortschritte gemacht. Der Verlust hat sich von 41 auf 6,6 Mio € verringert. Beim operativen Ergebnis (EBIT) gelang mit 5,1 Mio € sogar die Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Gewachsen ist Biotest ... (Volker Gelfarth)

