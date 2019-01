Rhön hat in den ersten 9 Monaten in einem schwierigen Marktumfeld solide Ergebnisse erzielt. Die Zahl der behandelten Patienten stieg um 2% auf 644.177, der Umsatz um 2,9%, der Gewinn um 79% und das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) um 32% auf 102,5 Mio €. Profitiert hat der Konzern von einem Sonderertrag in Höhe von 20 Mio €. Denn Rhön konnte sich mit dem Land Hessen über die Verteilung der Kosten für Forschung und Lehre an den Uni-Kliniken Marburg und Gießen einigen. Ergebnisbelastend ... (Volker Gelfarth)

