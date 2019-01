Der neue Chef des Instituts für Weltwirtschaft, Gabriel Felbermayr, über seine Reformpläne für die angeschlagene Ideenschmiede, die Zukunft des Welthandels - und die beste Strategie im Zollkonflikt mit Donald Trump.

Herr Felbermayr, in wenigen Wochen übernehmen Sie das traditionsreiche Institut für Weltwirtschaft. Ihr neuer Arbeitgeber ist leider nicht in Topform und in der öffentlichen Debatte kaum noch zu vernehmen. Was läuft schief in Kiel?Zunächst einmal: Die wissenschaftliche Exzellenz des Instituts steht außer Frage, schauen Sie sich nur die Veröffentlichungen in volkswirtschaftlichen Top-Journals an. Der bisherige Präsident Dennis Snower hat eine erfolgreiche Strategie der Internationalisierung betrieben. Darüber wurde freilich die deutsche Öffentlichkeit ein wenig vernachlässigt. Ich möchte die Akzente anders setzen: Aktionär des Instituts ist der deutsche Steuerzahler. Wir müssen die Marke IfW im Inland wieder sichtbarer machen.

Das könnte auch innerhalb der Ökonomen-Community nicht schaden. Auf der jüngsten Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik, dem wichtigsten Treffen deutschsprachiger Ökonomen, waren alle großen Institute mit Ständen vertreten. Nur das IfW nicht.Wir werden in den nächsten Jahren sicherlich wieder mehr Präsenz zeigen. Wir müssen auch für Nachwuchswissenschaftler attraktiver werden. Beim ifo Institut rennen uns junge Ökonomen, die promovieren oder als Werkstudent kommen wollen, die Bude ein. In Kiel schaut das, glaube ich noch anders aus.

Konkret: Was haben Sie mit dem IfW vor?Ich werde in den ersten Monaten einen breiten Strategieprozess in Gang setzen und alles zur Disposition stellen - mit offenem Ausgang. Das muss sich eine Organisation alle paar Jahre zumuten, um nicht träge zu werden. Klar ist, dass wir wieder stärker auf unsere Kernkompetenz setzen müssen - und das sind nun mal weltwirtschaftliche Themen. Wir wollen für Politik und Wirtschaft als erste Anlaufstelle für alle Fragen der Globalisierung wahrgenommen werden. Als ersten Schritt sind wir dabei, zusammen mit der Universität Kiel zwei zusätzliche Professuren für International Economics einzurichten.

Was wird aus der Konjunkturabteilung?Die Konjunkturanalyse bleibt ein ganz zentraler Bestandteil unserer Arbeit. Wir müssen uns aber fragen, wie wir uns dabei von anderen Instituten abgrenzen können. Das IfW braucht ein Alleinstellungsmerkmal. Dies könnte ein stärkerer Fokus auf die Auslandskonjunktur und ihre Auswirkung auf Deutschland sein. Oder ein ganz neuer Indikator, der die neuen Möglichkeiten durch Künstliche Intelligenz nutzt. Mir schwebt eine Art Realtime-Index vor, der permanent Informationen im Netz sammelt und zum Beispiel tagesgenau die Wahrscheinlich einer Rezession errechnet.Zuletzt hat das IfW statt mit wissenschaftlichen Innovationen eher mit Finanzproblemen für Schlagzeilen gesorgt. 2019 und 2020 sind nicht alle Ausgaben gedeckt. Muss der neue Chef als erstes die Sparkeule schwingen?Es ist für mich keine schöne Situation, aber die Probleme sind nicht so groß, wie sie in den Medien dargestellt wurden. Das Institut hat Maßnahmen eingeleitet, um die Löcher zu stopfen.

Werfen Sie Wissenschaftler raus?Nein, wir nutzen die natürliche Fluktuation. Und wir werden darauf achten, dass auch junge Ökonomen mit befristeten Verträgen eine klare Perspektive haben.

Aber wie wollen Sie die Probleme lösen? Das Finanzloch soll ja bei 3,5 bis 4 Prozent der Ausgaben liegen...Bei der Einwerbung von Drittmitteln ist in Kiel noch viel Luft nach oben. Da passiert ...

