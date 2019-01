Der Shutdown in den USA trifft auch die Airport-Sicherheit. Von Mitarbeitern der Sicherheitskontrollen wird erwartet, dass sie ohne Bezahlung weiter arbeiten. Seit Weihnachten melden sich nun immer mehr von ihnen krank.

Die Verkehrssicherheitsbehörde der USA hat eingeräumt, dass die Zahl der Abmeldungen von Mitarbeitern der Flugsicherheit seit dem Shutdown zugenommen hat. Davon werde die Sicherheit an den Flughäfen aber nicht beeinträchtigt, hieß es in einer Erklärung der TSA (Transport Security Administration) am Freitag.

Begonnen hätten die vermehrten Abmeldungen vom Dienst an Weihnachten, dem Beginn der Schließung verschiedener Bundesbehörden durch einen Haushaltsstreit zwischen dem Kongress und Präsident Donald Trump.

Von Beschäftigten der Airport-Sicherheit und der TSA wird während eines Shutdowns - dem Stopp der Finanzierung von Bundesministerien- und -Institutionen - erwartet, dass sie ohne Bezahlung weiter arbeiten. Die TSA teilte nicht mit, wie viele Flughafenbedienstete sich im gesamten Sicherheitsbereich abgemeldet haben, sagte aber, Abmeldungen hätten bislang "angesichts von 51.738 Beschäftigten, die den Kontrollprozess unterstützen, minimale Wirkung".

Trump und das Heimatschutzministerium ...

