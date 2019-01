Tagesgewinner war am Freitag Medigene mit 19,35% auf 9,25 (183% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 25,34%) vor Advanced Micro Devices, Inc. mit 11,44% auf 19,00 (111% Vol.; 1W 6,62%) und Vapiano mit 10,32% auf 6,20 (208% Vol.; 1W 5,98%). Die Tagesverlierer: windeln.de mit -14,09% auf 0,19 (140% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 13,17%), mit 0,00% auf 0,00 (% Vol.; 1W 0,00%), mit 0,00% auf 0,00 (% Vol.; 1W 0,00%) Die höchsten Tagesumsätze hatten BP Plc (36349,22 Mio.), Rio Tinto (33314,25) und HSBC Holdings (28267,63). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Manchester United (300%), LPKF Laser (270%) und Toyota Motor Corp. (248%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Thomas Cook Group mit ...

