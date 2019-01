Zehn Jahre nach dem Ausbruch der Finanzkrise feiern sich Zentralbanker und Finanzminister auf dem weltgrößten Ökonomentreffen in Atlanta als Retter des Finanzsystems. Doch die wahre Ursache der Krise verschweigen sie.

Zehn Jahre ist es her, dass sich die Welt im Tiefpunkt der Finanzkrise befand. Für die Volkswirtschaftslehre war es eine dunkle Zeit. Denn kaum ein Ökonom hatte den Orkan heraufziehen sehen, der sich im Zuge der vorangegangenen Kreditexzesse aufgebaut hatte. Ohne Vorwarnung brach die Krise daher über die Weltwirtschaft herein - und bescherte den Ökonomen den Vorwurf, trotz oder gerade wegen ihrer hochmathematischen Modellanalysen als Wissenschaftler versagt zu haben.

Heute blicken die führenden Vertreter der Ökonomenzunft wieder mit Selbstbewusstsein in die Welt. Das zeigt die Diskussion auf der Jahrestagung der American Economic Association, der größten Ökonomenkonferenz der Welt, die an diesem Wochenende in der US-Südstaatenmetropole Atlanta stattfindet. Ein Schwerpunktthema des Treffens ist die Standortbestimmung der Zunft zehn Jahre nach der Lehman-Pleite. Welche Lehren lassen sich aus den Ereignissen von damals ziehen und wie sehen die Aussichten für das globale Wachstum in den nächsten Jahren aus?

Um diese Fragen zu diskutieren, sind die Stars der Zunft nach Atlanta gereist, darunter die ehemaligen US-Notenbankchefs Ben Bernanke und Janet Yellen, der derzeitige Chef der Fed, Jerome Powell, sowie die beiden ehemaligen US-Finanzminister Henry Paulson (unter George W. Bush) und Timothy Geithner (unter Barack Obama).

Was die Hauptakteure von damals auf dem Podium boten, grenzte jedoch an Selbstbeweihräucherung. Bernanke, Paulson und Geithner betrachten sich als Retter des globalen Finanzsystems. In der damaligen Krise sei es ihnen gelungen, eine Kernschmelze des Systems zu verhindern, weil Finanz- und Geldpolitik an einem Strang gezogen haben.So wies Bernanke darauf hin, dass ihn seine Studien über die Ursachen der Großen Depression gelehrt hätten, im Falle einer drohenden Implosion das Finanzsystems helfe nur, die geldpolitischen Schleusen weit zu öffnen und die Banken mit Zentralbankgeld zu fluten. Die Politik der quantitativen Lockerung, also des Ankaufs von Staatsanleihen, die die Fed unter seiner Führung entwickelt habe, sei daher richtig gewesen und habe entscheidend zur Erholung der Wirtschaft beigetragen.

Dass diese im historischen Vergleich anämisch ausfiel, sei nicht die Schuld der Fed, sondern eine Folge der demografischen Zeitenwende. Weil die Babyboomer seit einigen Jahren in Rente gehen, sind Arbeitskräfte knapp. Das bremse das Wachstum. Dass die milliardenschweren Rettungsaktionen die im Boom aufgebauten Produktionsverzerrungen konserviert, den Strukturwandel gebremst und somit das Wachstum verlangsamt haben, erwähnt Bernanke in seinen Ausführungen nicht.

Sollte ...

