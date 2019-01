Gerade funkelte er noch im Lichterglanz, nun muss er raus. 29,8 Millionen Bäume deutschlandweit. Doch wohin nun mit dem Weihnachtsbaum? Oft liefert er noch Strom oder Fernwärme. Auch so manches Zootier profitiert.

Fast 30 Millionen Weihnachtsbäume wurden zum Fest aufgestellt. Wo nun hin mit ihnen? Oft liefern sie in Biomassekraftwerken Strom und Fernwärme. Allein die jährlich etwa 350.000 in Berlin eingesammelten Bäume reichen dem Entsorgungsbetrieb zufolge, um 500 Haushalte ein Jahr lang mit Wärme und Strom zu versorgen. In Leipzig und mehreren Städten in Hessen und Rheinland-Pfalz werden Weihnachtsbäume kompostiert. In München presst man die Überreste ...

