Handynummern, Privatadressen, Chat-Protokolle und mehr: Der großangelegte Datenklau betrifft fast 1000 Politiker, Promis und Journalisten. Haben die Sicherheitsbehörden geschlafen?

Nach der tagelang unbemerkten Veröffentlichung personenbezogener Daten von Hunderten Politikern und Prominenten im Internet steht die für IT-Sicherheit zuständige Behörde in der Kritik. Erst in der zurückliegenden Woche habe das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) von dem Datenklau erfahren, stellte die Behörde am Wochenende klar. Nach ersten Hinweisen Anfang Dezember 2018 seien alle Beteiligten noch von einem Einzelfall ausgegangen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kündigte für Montag ein Treffen mit BSI-Präsident Arne Schönbohm und BKA-Präsident Holger Münch an. Politiker von SPD, Grünen und FDP stellten infrage, ob die Behörde rasch genug reagiert habe.

Es müsse schnell und genau aufgeklärt werden, "welche Behörde wann was gewusst hat und wie darauf reagiert wurde", forderte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. "Für Horst Seehofer sollte das Priorität haben. Es geht um den Schutz unserer Demokratie", sagte er der Funke-Mediengruppe. FDP-Chef Christian Lindner forderte beim Dreikönigstreffen seiner Partei in Stuttgart, der Schutz vor privaten oder staatlichen Hackern müsse "eine der Prioritäten der Innenpolitik" werden.

Das BSI gehört zum Geschäftsbereich des Innenministers, der nach eigenen Angaben am vergangenen Freitagmorgen von dem Datenklau erfuhr. "Vorher: Null", sagte Seehofer der "Süddeutschen Zeitung". Seither habe es eine ganze Serie von ihm angestoßener Gespräche zur Aufklärung des Falles gegeben. Am Montag werde er sich mit den Präsidenten des BSI und des Bundeskriminalamtes zusammensetzen. Er wolle die Öffentlichkeit ...

