2018 war ein verlorenes Jahr für die Krypto-Welt. Lange hatte sich die Branche gegen Regulierung gewehrt. Das hat ihr mehr geschadet als genutzt.

Alexander Schön ist Überzeugungstäter. "Die Krypto-Idee ist einfach gut", sagt er. Schön führt in dritter Generation das Hotel Alpenhof in Augsburg. Seit 2017 können Gäste hier auch per Bitcoin bezahlen. "So sparen wir hohe Gebühren und werden unabhängiger von Visa und Mastercard", erläutert Schön. In der Hotelbranche wurde er zum Pionier. "Für's Marketing war das super", erzählt er. Geschäftlich gelohnt hat sich der Schritt aber nicht. "Im letzten Jahr haben vielleicht drei Gäste mit Bitcoin bezahlt."

Vom Enthusiasmus zur Ernüchterung: 2018 sind am Kryptomarkt viele Träume geplatzt. Zu Jahresbeginn schien noch alles möglich. Die virtuellen Münzen waren rund 830 Milliarden Dollar wert. Banken und Vermögensverwalter galten als "Dinosaurier", virtuelle Coins und Tokens als Geld der Zukunft.

Heute ist die Marktkapitalisierung der rund 2.000 Währungen auf 130 Milliarden Dollar abgesackt. Und der Markt für Start-up-Finanzierungen, sogenannte ICOs, ist eingebrochen. Investierten Anleger laut Branchendienst Coinschedule im ersten Halbjahr 2018 noch rund 17 Milliarden Dollar in junge Kryptofirmen, vergaben sie im zweiten Halbjahr nur noch knapp vier Milliarden Dollar.

"Die größte Blase in der Geschichte der Menschheit ist geplatzt", kommentierte US-Starökonom Nouriel Roubini die Entwicklung. Klar ist schon jetzt: Die große Kryptorevolution ist abgeblasen. Und 2019 könnte ausgerechnet die alte Finanzindustrie verloren gegangenes Terrain zurückgewinnen beim Zukunftsthema Blockchain, der Technologie, die hinter den Kryptowährungen steckt.

Wie konnte es so weit kommen? Experten sehen zwei Hauptgründe: das Handeln der Regulierungsbehörden und der große Selbstbetrug der Kryptoszene. Aber der Reihe nach.

Robert Küfner ist eine Art Guru der Berliner Kryptoszene. Er führt die Advanced Blockchain AG, die unter anderem für den Bielefelder Maschinenbauer DMG-Mori neue Datenbanken entwickelt. Küfner glaubt, dass nur in der Freiheit des Internets Alternativen zu Wall Street und Co. entstehen können, genau wie der mysteriöse Bitcoin-Schöpfer Satoshi Nakamoto. "Ich nenne ihn Jesus 2.0, weil er die Menschheit von der Geißel der Zentralisierung befreit hat", sagt Küfner.

Lange galt in der Szene die Devise: Keine Regulierung ist gute Regulierung. Noch im Februar 2018 erklärte Austin Alexander von der US-Kryptobörse Kraken, die alte Finanzindustrie könne den Kampf um die Zukunft nur gewinnen, wenn die Staaten sie beschützten.

Dieser anarcho-libertäre Ansatz speist sich aus dem Gründungsmythos der Kryptoszene: Der Bitcoin soll die Macht der etablierten Banken brechen, virtuelle Münzen sollen den Dollar ersetzen, und dezentrale Netzwerke und per Onlineabstimmung geführte Unternehmen (sogenannte DAOs) Großkonzerne überflüssig machen. Staatliche Einmischung schadet laut dieser Vision nur. Und ausgerechnet Deutschland hat das erkannt, glaubt Küfner. "Sonst sind wir immer die Ersten, die regulieren. Weil sich der Staat bei Bitcoin und Co. aber herausgehalten hat, ist Berlin heute die Kryptohauptstadt."

Tatsächlich agiert die deutsche Finanzaufsicht Bafin seit vielen Jahren äußerst zurückhaltend. Im Herbst 2018 erklärte Behörden-Präsident Felix Hufeld im Handelsblatt, man wolle "Innovationen nicht abwürgen": "Wir sollten als Aufsichtsbehörde nicht schneller regulieren, als sich der Markt entwickelt." Mit diesem Ansatz steht er nicht allein: Während Japan und China handelten, beobachteten die meisten Aufseher im Westen den Markt aus sicherer Distanz. Noch Ende November erklärte der Chef der mächtigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...