In den ersten 9 Monaten steigerte CECONOMY den Umsatz leicht auf 16,5 Mrd €. Währungs- und portfoliobereinigt stieg er um 1%; flächenbereinigt lag er nahezu auf Vorjahresniveau. Regional verzeichnete die Region DACH einen Umsatzrückgang von 1,3%. Hierzu trugen im 1. Halbjahr neben der bewusst nicht wiederholten Mehrwertsteuer-Aktion des Vorjahres bei Saturn in Deutschland auch niedrigere Umsätze von redcoon Deutschland sowie rückläufige Umsätze in der Schweiz bei. West- und Südeuropa erzielte ... (Volker Gelfarth)

