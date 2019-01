Eine US-Delegation trifft in Peking ein, um die Verhandlungen mit China über den Handelsstreit zu beginnen. Anleger und Investoren schauen auf die weitere Entwicklung der Aktienmärkte.

Kommt es in der anbrechenden Handelswoche zu einer nachhaltigeren Erholung des Deutschen Aktienindex oder bleibt es bei der hohen Volatilität der Kurse? Bevor an der Frankfurter Börse der Handel startet, stehen die Zeichen für einen positiven Beginn der ersten vollen Woche im neuen Jahr nicht schlecht.

Auf außerbörslichen Plattformen notiert der Dax am frühen Montagmorgen bei 10.820 Punkten leicht im Plus gegenüber dem Schlusskurs vom Freitagabend. Nach einem enttäuschenden Beginn der Woche hatte der deutsche Leitindex bei 10.756 Punkten geschlossen - und mit einem Plus von 3,4 Prozent seinen größten Tagesgewinn seit eineinhalb Jahren eingefahren.

Ob sich dieser Trend fortsetzt? Der Montagshandel wird erste Antworten darauf geben.

1 - Vorgaben aus den USA

Nach den hohen Kursgewinnen vom Freitag, ausgelöst durch überraschend gute US-Arbeitsmarktdaten und beruhigende Worte von Fed-Chef Jerome Powell, schöpfen Aktieninvestoren rund um den Globus Hoffnung auf eine Erholungsrally. Powell hatte Flexibilität bei der Zinspolitik signalisiert und vielen Investoren damit die Sorge vor einem zu straffen geldpolitischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...