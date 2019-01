06. Januar 2019 - 23:55 Uhr - 250 USD in 15 Minuten. Ein schöner Pump, der auch charttechnische Bedeutung hat. Da war jemand ganz bewußt und gezielt am Werk. - 15 Minuten machen aus einem langweiligen Handelstag für Cryptos einen besonderen Tag. Das zeigt der 15-Minuten-Chart (Bitstamp) rechts im Bild ganz deutlich. Seitwärts, Pump, seitwärts. Der ganz normale Wahnsinn. Und dieser Pump katapultiert den Bitcoin mit so viel Schwung aus seinem kleinen schwarzen Wedge nach oben hinaus, dass er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...