In der kurzen ersten Woche des neuen Jahres dominierten Covered Bond Emissionen den EUR Primärmarkt. So sind mehr als 50 % des Gesamtemissionsvolumens (EUR 14,5 Mrd.) letzter Woche auf das Covered Segment zurückzuführen. Am Freitag platzierten noch UniCredit Bank (EUR 500 Mio., MS+15 BP, 10 Jahre) als auch BayernLB (EUR 500 Mio., MS+4 BP, 6 Jahre) Covered Bonds. Seitens Non-Financials mandatierte Fresenius AG (BBB-/Baa3/BBB-) vergangenen Freitag mehrere Banken um Roadshows mit Beginn morgen in Europa zu organisieren. Eine EUR Senior Unsecured Dualtranche-Emission mit Laufzeiten von sechs und zehn Jahren könnte im Anschluss und abhängig von den Marktbedingungen folgen. Die ...

