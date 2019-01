Flughafen Wien lädt Besucher ein >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Thomas Cook Group und TUI AG vs. Air ... » Inbox: ATX startet dank der Erholung ... Flughafen Wien Wer hat nächsten Sonntag noch nichts vor? Wir haben das perfekte Ausflugsziel für euch… Ab 13. Jänner 2019 hat die Besucherwelt am Flughafen Wien auch jeden zweiten Sonntag geöffnet - ab diesem Zeitpunkt können alle Stationen des Erlebnisraums und die Besucherrundfahrt von 9 bis 17 Uhr besucht werden. Die Besucherterrasse steht auch weiterhin von Montag bis Sonntag von 8 bis 20 Uhr allen Vorfeld-Enthusiasten zur Verfügung. Die Besucherwelt am Flughafen Wien bietet Luftfahrtinteressierten, Kindern und Familien einen ...

