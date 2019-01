In der Nacht auf Montag hat das neben Tesla meistbeachtete Auto-Start-up der Welt, Byton, seine Pläne konkretisiert: Das erste Serienauto der Chinesen soll noch dieses Jahr vom Band rollen.

Carsten Breitfeld wirkt müde. Langsam trottet er durch den fußballfeldgroßen Ballroom A im riesigen Mandalay Bay Convention Center in Las Vegas. Gerade haben er und ein paar Dutzend seiner Mitarbeiter wieder stundenlang den Ablauf der Pressekonferenz geprobt. Die Rede, die Fakten, das Licht, den Sound. Fast wie bei den professionellen Unterhaltungsshows überall in den Hotels am Strip muss alles sitzen. Denn heute schaut die ganze Autowelt auf Breitfeld und sein Start-up Byton, nach Tesla wohl das meistbeachtete Auto-Start-up der vergangenen Jahre. "Dabei haben wir noch nicht mal ein Auto verkauft", sagt Breitfeld.

Aber das soll sich bald ändern. In Rekordzeit, genau ein Jahr nach der Präsentation des ersten Prototypen des Elektro-SUV M-Byte in Las Vegas, präsentiert das Unternehmen aus Nanjing mit Niederlassungen in München und Kalifornien bereits ein Vorserienmodell. Noch Ende 2019 soll die Produktion beginnen - das ist Rekordzeit, normalerweise dauert so etwas drei bis fünf Jahre. Selbst der aggressive Wettbewerber Tesla hat von der Präsentation seiner Studien bis zum Produktionsanlauf immer viel länger gebraucht.

Das Werk in Nanjing sei fast fertig, erzählt Breitfeld, die Finanzierung gesichert; gerade laufe eine dritte Finanzierungsrunde. Sicher, es gibt gut ein Dutzend andere Elektroauto-Start-ups: mehr oder weniger schon vor dem Start gescheiterte Möchtegern-Teslajäger wie Faraday Future, die deutlich erfolgreicheren Aachener Schwester-Start-ups Streetscooter und E.go-Mobile, die Münchner Sono oder Unity aus Schweden. Aber der Ex-BMW-Manager ...

