Mit einem wahren Kursfeuerwerk verabschiedeten sich die europäischen Börsen in das Wochenende. Hoffnungen auf einen baldigen Durchbruch im Zollstreit zwischen den USA und China lockten zunächst die Anleger wieder an die Märkte zurück, bereits heute soll es zu den ersten direkten Verhandlungen zwischen den beiden Staaten kommen. Am Nachmittag gab es dann nach einem starken US-Arbeitsmarktbericht zusätzlichen Grund zum Optimismus, es wurden deutlich mehr Arbeitsplätze als erwartet geschaffen. So erreichte der EuroStoxx 50 mit einem Plus von fast 3,0% den höchsten Tagesgewinn seit Mitte April 2017. Bei den Sektoren gab es keine Verlierer, am meisten konnten die zuletzt stark unter Druck geratenen Bergbauwerte von der geänderten Stimmungslage ...

