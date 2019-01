Zu Beginn der ersten vollen Handelswoche im neuen Jahr behauptet der deutsche Leitindex zunächst seinen Aufwärtskurs. Im Laufe des Tages wird sich erweisen, wie nachhaltig dies ist.

Optimismus liegt in der Luft: Die Investoren an der Frankfurter Börse zeigen sich entschlossen, die gute Stimmung vom Freitag in die erste volle Handelswoche im neuen Jahr zu tragen. Der Deutsche Aktienindex startet am Morgen bei 10.814 Punkten

und liegt damit gegenüber dem Schlussstand vom Freitagabend knapp ein halbes Prozent im Plus.

Gute Arbeitsmarktdaten aus den USA und ermutigende Konjunkturdaten aus China, vor allem aber Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell hatten dazu geführt, dass der Dax am Freitag den besten Tag seit eineinhalb Jahren erlebte. Der deutsche Leitindex schloss 3,4 Prozent im Plus bei 10.756 Punkten.

Der US-Notenbankchef hatte sanftere Töne angeschlagen und beteuert, man werde bei allen geldpolitischen Entscheidungen "geduldig sein" und genau beobachten, wie sich Wirtschaft und Inflation entwickelten. Investoren nahmen seine Äußerungen mit Erleichterung auf. Sie interpretierten die Aussagen als Signal, dass die US-Leitzinsen, die aktuell zwischen 2,25 und 2,5 Prozent liegen, in diesem Jahr nicht im befürchteten Umfang erhöht werden, gleichzeitig aber die US-Konjunktur in der Erfolgsspur bleibe.

Auch das Treffen zwischen Vertretern der USA und Chinas in Peking macht Anlegern Mut. Die Delegationen suchen einen Ausweg aus dem lang andauernden Handelsstreit zwischen den beiden Supermächten. US-Präsident Donald Trump äußerte sich bereits zuversichtlich über die Chancen auf eine Einigung. Die bisherigen Gespräche verliefen sehr positiv. "Ich glaube wirklich, dass sie einen Deal machen wollen."

Wie bereits vor einigen Tagen bewertete der US-Präsident die konjunkturelle Schwäche in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Erde als Vorteil für die USA. Die schwache Wirtschaft sei ein großer Anreiz für die Führung in Peking, zu einer Einigung im Zollstreit zu kommen.

Das allerdings gilt auch umgekehrt. China ist schließlich für jedes global agierende Unternehmen ein bedeutender Absatzmarkt. Schwächelt dort die Nachfrage, kommen Amerikas Firmen ebenso unter Druck wie europäische und deutsche. Die Gewinnwarnung des Smartphone-Herstellers Apple aus der vergangenen Woche und die folgenden Kursturbulenzen sind dafür ein eindrucksvolles Beispiel.

An guten Gründen, sich rasch zu einigen, herrscht also auf beiden Seiten kein Mangel. Ob auch die Bereitschaft dazu ausreicht, wird sich am Montag und Dienstag erweisen.

Investoren in Asien jedenfalls zeigten sich am Montag vorsichtig optimistisch. Die Börse ...

