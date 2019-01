Die Stimmung unter den Anlegern in der Eurozone hat sich im Januar erneut eingetrübt. Der vom Analysehaus sentix erhobene Index fiel um 1,2 Punkte, von minus 0,3 auf minus 1,5 Zähler. Nach dem fünften Rückgang in Folge liegt der Indikator auf dem tiefsten Stand seit Dezember 2014. Sowohl die Einschätzung der aktuellen Lage als auch die Wirtschaftsaussichten trübten sich ein. "Mit diesen Daten rückt die Eurozone gefährlich nahe an eine Stagnation heran", so sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner. Weder die Politik noch die Zentralbanken schienen das Ausmaß dieses Dynamikverlustes begriffen zu haben, kritisierte er. Der mögliche Brexit ohne Abkommen sowie die fehlende Unterstützung durch die Weltwirtschaft bleiben ...

