Der Aufstieg der Rechtspopulisten wäre ohne die Kollaboration der konservativen Eliten nicht möglich gewesen. Ihnen ist, wie auch vielen Managern und Unternehmern, der moralische Kompass abhandengekommen.

Drei der größten Demokratien - die USA, Indien und Brasilien - werden inzwischen von Rechtspopulisten regiert. Der Wahlsieg Jair Bolsonaros in Brasilien - ein Trump der Tropen - scheint einmal mehr eine bereits seit einigen Jahren dominante Diagnose zu bestätigen: Eine populistische Welle rollt um den Globus. Oder, wie der britische EU-Gegner Nigel Farage, dem die Metapher von der Welle offenbar welthistorisch nicht grandios genug war, sich einmal ausdrückte: ein populistischer Tsunami, der die Eliten wegspülen wird.

Diese fatalistische Sichtweise - wer kann sich schon gegen einen Tsunami stemmen? - ist grundfalsch. Sie suggeriert, dass viele Bürger inzwischen nichts lieber wollen als Autokratie im Innern und Abschottung nach außen. Die US-Demokratin Hillary Clinton bemerkte kürzlich in einem Interview, viele Leute wollten heutzutage einfach gesagt bekommen, wo es langgehe. Sicherlich gibt es in jedem Land eine bestimmte Zahl von Menschen, die autoritär denken. Aber das ist nichts Neues und hat auch keine globalen Wellen ausgelöst.

Bis heute gilt: Rechtspopulisten haben nur dort reüssiert, wo konservative Eliten sich zur Kollaboration mit ihnen hergegeben haben. Der Brexit und der Wahlsieg Donald Trumps in den USA waren keine Beweise für die unwiderstehliche Kraft des Populismus. Schließlich hat ein Farage mit seiner Partei UKIP die Entscheidung für den Austritt aus der EU nicht im Alleingang herbeigeführt. Er brauchte die Unterstützung sehr etablierter Figuren vor allem bei den Tories. Es war ein Michael Gove, der frühere Bildungsminister, der auf die Tatsache, dass alle Experten vom Brexit dringend abrieten, mit dem Satz "Dieses Land hat genug von Experten" reagierte. Gove ist nicht irgendjemand; er gilt bei Konservativen als großer Intellektueller. Das Misstrauen gegenüber Fachleuten war nicht plötzlich über die ignoranten Massen gekommen; vielmehr brauchte es einen Experten wie Gove, um den Bürgern plausibel zu machen, dass es mit der Expertise nicht so weit her sei.

Trump ist nicht als Kandidat einer spontanen Graswurzelbewegung von Globalisierungsverlierern zum Präsidenten gewählt worden. Vielmehr trat er für eine sehr etablierte Partei an. Und so pervers es klingen mag: 2016 war eine ganz normale Wahl (mit einem nicht ganz so normalen Kandidaten). Trumps Triumph erklärt sich am besten damit, dass eine überwältigende Zahl der Bürger, welche sich mit der Republikanischen Partei identifizieren, schlicht ihre Partei gewählt hat. Was einer besonderen Erklärung bedarf: Einige dieser Trump-Wähler taten gleichzeitig in Umfragen die Meinung kund, der Mann sei nicht qualifiziert, das höchste Amt im Staate auszuüben.

Warum ...

