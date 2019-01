Die Aufregung um ein vergoldetes Steak, das Fußballer Franck Ribéry aß, ist groß. Dabei ist der Wert des verwendeten Goldes kaum höher als 29 Euro. Im bayerischen Schwabach gibt es dafür ein ganzes Blattgold-Menü.

Im Restaurant Goldener Stern ist der Name Programm. Es gibt die Goldschlägerstube, ein Goldschlägermenü und auf der Speisekarte unter "Schbeziell vo uns" Rahmgeschnetzeltes, Schwabenteller oder Zanderfilet. Blattgoldverzierung kostet pro Gang 1,50 Euro Aufpreis.

Trotz des Irrtums zahlloser Medien, dass der Fußballer Franck Ribéry in Dubai in einem Restaurant der Kette nusr-et sich von dem Namensgeber Nusret Gökce für 1200 Euro statt der tatsächlich etwa 300 Euro servieren ließ, kochten die Gemüter hoch.

Für Hans-Joachim Rütten ist die Aufregung rund um Blattgold auf dem Essen bekannt - aber kaum nachzuvollziehen. Rütten betreibt die 1886 gegründete Goldschlägerei Blattgold Rupprecht in Schwabach. Die Stadt mit 40.000 Einwohnern bei Nürnberg ist bekannt für ihre Hersteller von Blattgold. Gold aus Schwabach klebt im Buckingham Palace, auf der Goldelse auf der Berliner Siegessäule oder in diversen Palastkuppeln in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Es ist unbekannt, ob das von Nusret Gökce gegrillte Tomahawk-Steak in Blattgold aus Schwabach gewickelt war. Rütten hat zwar Köche unter seinen Kunden, die Mehrheit aber geht in andere Verwendungen. "Für Lebensmittel kommen ohnehin nur zwei Sorten Blattgold in Frage", erklärt Rütten. Entweder ein 22-karätiges mit Silberanteil oder das reine 24-karätige Blattgold, das in zahllosen ...

