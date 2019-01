- Brexit-Abstimmung soll am 15. Januar stattfinden- DE30 bewegt sich nach einer höheren Eröffnung tiefer- Wirecard und Ctrip führen Multiwährungs-Visa-Karten einDie europäischen Aktienmärkte eröffneten in der neuen Woche höher, was auf die positive Stimmung während der Asien-Sitzung zurückzuführen ist. Schwedische und polnische Aktien entwickelten sich zu Beginn des Handelstages am Montag am besten, während Schweizer Aktien die größten Nachzügler waren. Bergbauunternehmen stiegen in den ersten Handelsminuten, während Gesundheits- und Lebensmittelunternehmen am schlechtesten performten. Nach einigen Tagen im Bereich von 10.400 Punkten stieg der DE30 schließlich wieder an. In der ersten Stunde der ...

