Tesla konnte am Freitag an den Börsen in Europa um 5,7% nach oben springen. Damit hat die Aktie genau den Durchbruch geschafft, den charttechnische Analysten erwartet und erhofft hatten. Das charttechnische Bild hat sich wieder leicht nach oben gewandelt. Kursziel sind zunächst 3 Euro, dann 3,20 Euro und schließlich 3,40 bis 3,45 Euro. Nach unten ist der Wert relativ gut abgesichert, da es für den Kurs nicht unter die Marke von 265 Euro zurückgegangen ist. Insofern sind die charttechnischen Analysten ... (Frank Holbaum)

