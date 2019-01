In wenigen Tagen ist es so weit: Dann öffnet die Messe "Caravan, Motor, Touristik" (kurz "CMT") 2019 ihre Türen. Vom 12. bis zum 20. Januar soll diese Messe in Stuttgart stattfinden. Diese Messe dürfte auch für die Daimler-Tochter Mercedes-Benz einige Bedeutung haben. So verweist Daimler in einer entsprechenden Meldung auf den Erfolg der "dritten Generation des Mercedes Benz-Sprinter". Bei diesem Modell sind den Unternehmensangaben zufolge seit Februar 2018 (= "Bestellfreigabe") die Auftragseingänge ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...