Medigene ist am Freitag mit einem Aufschlag von 17% zu einem Sensationswert an den Aktienmärkten geworden. Noch immer ist die Aktie in einem charttechnischen Abwärtstrend, wie das Ergebnis von minus 5% bis 7%, je nach Börsenplatz, für die vergangenen drei Monate zeigt. Dennoch hat sich jetzt wieder eine Stabilisierung ergeben. Dies meinen jedenfalls charttechnische Analysen, die lediglich darauf warten, dass noch eine Hürde überwunden wird. Hier geht es um die runden 10 Euro, die signalisieren ... (Frank Holbaum)

