Nach stärkerem Beginn ist der ATX heute Vormittag auf sein Tagesausgangsniveau zurückgefallen. Immerhin stehen schon 4,1 Prozent ytd-Plus auf der Habenseite, angeführt von den grossen Werten nach ATX-Gewicht. Unser wikifolio ist ytd um 3,55 Prozent im Plus. Hier wirkte vor allem das zweistellige Plus der EVN (eine Enttäuschung 2018, vor allem im Vergleich mit dem Verbund) sehr positiv ein. EVN ( Akt. Indikation: 13,92 /14,29, 1,47%) Zu Jahresbeginn schaue ich mir gerne an, welche Titel am längsten ohne Verlusttag durchhalten. Das sind neben der EVN bisher zB RBI, CA Immo, Porr oder Agrana. EVN ( Akt. Indikation: 13,92 /14,29, 1,47%)RBI ( Akt. Indikation: 23,01 /23,55, -0,72%)Porr ( Akt. Indikation: 18,48 /19,10, 2,33%)CA ...

