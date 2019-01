Ballard Power konnte am Freitag mit einem Plus von 7% die charttechnischen Bedenken, die sich bereits gezeigt hatten, etwas beiseite schieben. Mit diesem Aufschlag wurde zugleich das Kursdefizit im Zeitraum von einem Monat deutlich in ein positives Signal umgewandelt. Innerhalb der vergangenen drei Monate allerdings liegt der Wert noch deutlich im negativen Bereich. Insofern ist übergeordnet aus Sicht der charttechnischen Analysten noch ein Abwärtstrend zu konstatieren. Allerdings haben sich ... (Frank Holbaum)

