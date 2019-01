Weltweit sind immer mehr Legalisierungsbewegungen für Cannabis zu beobachten. So gab beispielsweise Kanada Mitte Oktober vergangenen Jahres Cannabis für den Freizeitkonsum frei. Auch in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Seit März 2017 ist es in Deutschland erlaubt, Cannabis zu medizinischen Zwecken in Arzneiform zu konsumieren. Zudem dürfte im kommenden Jahr die erste Ernte von Medizinalcannabis aus dem Anbau in Deutschland erfolgen. Hier hatte es zuletzt Verzögerungen gegeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...