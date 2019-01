Die Neugründung einer orthodoxen Kirche in der Ukraine wird zum politischen Akt. Russland kritisierte erwartungsgemäß den Erlass zur Eigenständigkeit.

Der russisch-orthodoxe Patriarch Kirill hat die Gründung einer eigenen orthodoxen Nationalkirche in der Ukraine als "beispiellose Einmischung" der Politik in Kirchen-Angelegenheiten kritisiert. Dies deute darauf hin, dass die "neue Kirche" eine politische Ordnung sei, sagte das Kirchenoberhaupt in seiner am Montag im russischen Fernsehen ausgestrahlten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...