Der TecDAX-Indes hat am Montag einen klaren Gewinner: Die Aktien von Isra Vision steigen um 3,5 Prozent und führen damit die Liste der Outperformer im Hightech-Index an. Damit setzt sich die Stabilisierung im Bereich der 22,25er-Unterstützung fort, die sich im vergangenen Dezember ausgebildet hat: Im Vormonat lagen die Notierungen so niedrig wie letztmalig ...

