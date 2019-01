Die CTS Eventim-Aktie ist auf dem Weg nach oben. Der Kurs ist nun an der 100-Tagelinie angekommen. Bereits im Dezember wurde die 38-Tagelinie überschritten. Die Dividendenrendite beträgt rund 1,68 %. Im vergangenen Jahr ist die CTS Eventim-Aktie in der Spitze bis auf rund 44 Euro gestiegen, aktuell bewegt sie sich bei 35 Euro. Doch die Dynamik stimmt: allein in der ersten Handelswoche konnte die CTS Eventim-Aktie rund 7,55 % zulegen.

DZ Bank hat die CTS Eventim-Aktie in das Startportfolio 2019 ... (Andreas Quirin)

