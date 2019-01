Der Staat bezuschusst den Immobilienkauf. Familien bekommen 12.000 Euro pro Kind, gestreckt über zehn Jahre. Das hilft im Immobilienboom etwas weiter. Doch längst nicht jede Familie hat Anspruch darauf.

Seitdem das Baukindergeld im September 2018 eingeführt worden ist, hatten es binnen drei Monaten schon 47.741 Familien beantragt. Für jedes Kind können sie nun monatlich 100 Euro bekommen, zehn Jahre lang, in jährlichen Raten. In Summe also 12.000 Euro. In diesem Tempo werden die Anträge nicht weiter eingehen. Denn normalerweise müssen Immobilienkäufer spätestens drei Monate nach Einzug die Förderung beantragen. Bis Jahresende 2018 durften aber noch alle einen Antrag stellen, die seit Jahresbeginn 2018 und vor der Einführung des Baukindergelds am 18. September 2018 ihre Baugenehmigung erteilt bekommen hatten oder den notariellen Kaufvertrag unterzeichnet hatten. Damit wurden in den letzten Monaten des Jahres 2018 zahlreiche Fälle aus dem ganzen Jahr abgearbeitet.

Und das maximale Enddatum der Förderung steht auch schon - wenn die Regeln nicht später noch geändert werden. Für Vertragsunterzeichnungen oder Baugenehmigungen nach 2020 soll es auf keinen Fall mehr Geld geben. Sollte der vorgesehene Geldtopf - der für etwa 550.000 Familien reichen soll - vorher ausgeschöpft sein, würden Anträge sogar früher schon abgelehnt. Einmal bewilligt, fließt das Geld aber auf jeden Fall zehn Jahre lang.

Zeit für eine Bestandsaufnahme: Was bringt die neue staatliche Förderung? Und wer kann sie überhaupt nutzen?

Fakt ist: Da die stark gestiegenen Immobilienkaufpreise in den deutschen Städten selbst Gutverdienern Schwierigkeiten bereiten, würden viele sich über Unterstützung freuen. Wunder bewirkt das Baukindergeld allerdings nicht, wie die WirtschaftsWoche in der Titelgeschichte "Wie viel Haus können Sie sich leisten?" zeigt. Kann ein Haushalt zehn Jahre lang monatlich 100 Euro mehr vom Kredit abzahlen, darf der Kredit zum Start etwa 10.000 Euro höher ausfallen. Bei zwei Kindern wären es also 20.000 Euro, bei drei Kindern 30.000 Euro. Das ist natürlich eine Menge Geld. ...

