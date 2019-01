Das Verhältnis zwischen den USA und dem Iran ist angespannt. Jetzt lotet Washington im Atomstreit laut einem Chamenei-Berater Gesprächsoptionen aus.

Die USA haben nach offiziellen iranischen Angaben Gespräche mit der Führung der Islamischen Republik angeregt. US-Regierungsvertreter seien bei einem Besuch in Kabul mit einer Gesprächsbitte an ihn herangetreten, sagte der enge Berater des iranischen geistlichen und politischen Oberhaupts Ajatollah Ali Chamenei, Ali Schamchani, am Montag der halbamtlichen Nachrichtenagentur Tasnim. Er machte keine Angaben dazu, worüber gesprochen ...

