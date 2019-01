Das Interesse an deutschen Finanz-Startups ist 2018 wieder gewachsen - das zusätzliche Risikokapital überschritt die Milliarden-Euro-Schwelle.

Deutsche Finanz-Startups haben so viel Investoren-Gelder eingesammelt wie nie zuvor. Dank eines starken Jahresendes warben sie 2018 erstmals mehr als eine Milliarde Euro ein, um ihre Geschäfte wie Online-Vermögensverwaltungen, Zinsvergleiche oder digitale Zahldienste voranzutreiben. 1,1 Milliarden Euro flossen in die Wachstumsfirmen, zeigen Zahlen der Beratungsfirma Barkow Consulting, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Das ist ein Wachstum um 55 Prozent gemessen am Vorjahr.

Finanz-Start-ups ("Fintechs") haben sich in den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...