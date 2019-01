Die Aktie von BASF hat am Freitag einen sehr schönen Aufschlag geschafft. Es ging um 5% nach oben. Chartanalysten sprechen noch immer von einem deutlichen Abwärtstrend, in dem sich die Aktie befinden würde. Dennoch hat sich das Bild in den vergangenen Tagen verbessert. Unter dem Strich ging es für die Aktie innerhalb eines Monats sogar nach oben. Die wichtigste Unterstützung in Höhe von 60 Euro bis 61 Euro konnte zudem gehalten werden. Daher sollte es in den kommenden Tagen zu deutlich steigenden ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...