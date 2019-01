Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.WOL: Wolford am 7.1. -7,56%, Volumen 367% normaler Tage , AGR: Agrana am 7.1. -3,85%, Volumen 196% normaler Tage , WPB: Wiener Privatbank am 7.1. -2,22%, Volumen 32% normaler Tage , SEM: Semperit am 7.1. 5,21%, Volumen 155% normaler Tage , VLA: Valneva am 7.1. 5,81%, Volumen 64% normaler Tage , AMS: AMS am 7.1. 9,04%, Volumen 88% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. AMS AMS 18.460 9.04% Valneva VLA 3.370 5.81% Semperit SEM 11.720 5.21% Wiener Privatbank WPB ...

Den vollständigen Artikel lesen ...