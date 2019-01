Im letzten Teil des Arbeitgeberrankings veröffentlichen wir die Umfrageergebnisse aus Bayern und Baden-Württemberg. Die Auswahl an Unternehmen in diesem Teil Deutschlands ist riesig und hochkarätig.

Stuttgart ist eine Welt für sich: Die Hauptstadt Baden-Württembergs ist Heimat von Weltkonzernen wie Bosch und Bauknecht, von Porsche und Mercedes - und der höchsten Feinstaubwerte an einigen Verkehrsknotenpunkten. Lange bevor diese Umweltprobleme auftraten, war Stuttgart längst die Brutstätte schwarz-grüner Politik; die Wähler hier vereinen in unnachahmlicher Weise konservative Bodenständigkeit, auch eine gewisse Spießigkeit, und ökologisches Gewissen. Unvergessen sind die dramatischen Szenen, die sich 2011 rund um den ersten Spatenstich zum Milliardenprojekt "Stuttgart 21" abspielten.

Und nun arbeitet ausgerechnet der Sportwagenhersteller Porsche an neuen Elektromodellen. Im typisch schwäbischen Pragmatismus wurde schon vor einigen Jahren im Entwicklungszentrum Weissach Ingenieure der elektrische Porsche Taycan entwickelt, der in diesem Jahr serienmäßig an den Start geht. Gejammer über Fahrverbote? Hört man im Südwesten eher weniger, man sucht einfach nach Lösungen - und kann sich diese eben auch leisten.

Das kommt nicht von ungefähr. Der Südwesten ist geprägt vom sprichwörtlichen Fleiß der Schwaben und Badener - letztere gelten jedoch als die Genussmenschen, während der Schwabe bisweilen eine pietistisch-genussfeindliche Haltung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...