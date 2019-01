Die Alibaba-Aktie hat am Freitag einen fast sensationellen Sprung um 7% nach oben geschafft. Damit sind gleich mehrere Hürden überwunden worden. Auch am Montag ging es weiter nach oben, immerhin um 1,75%. Dies ist aus charttechnischer Sicht zwar noch kein endgültiger Befreiungsschlag, aber ein deutlich positives Signal. Das sollten Investoren wissen, so die Meinung der charttechnischen Analysten. Die Aktie hat die Marke von 120 Euro überwunden. Damit sind auch frühere Widerstände geknackt worden, ... (Frank Holbaum)

